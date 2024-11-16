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Си Цзиньпин оценил развитие отношений КНР и Японии

Си Цзиньпин заявил, что КНР и Япония должны вместе отвечать на глобальные вызовы

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Thomas Peter/Reuters

Пекин и Токио должны укреплять двустороннее сотрудничество в международных делах и совместно отвечать на глобальные вызовы. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщается на официальном сайте китайского министерства иностранных дел.

В заявлении отмечается, что 15 ноября глава государства провел встречу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. Переговоры состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в столице Перу.

Си Цзиньпин обратил внимание, что сейчас геополитическая ситуация в мире «переплетается с хаосом». Несмотря на это, отношения между Токио и Пекином находятся на стадии улучшения и развития.

По мнению китайского лидера, КНР и Япония являются важными странами не только в Азии, но и во всем мире. Из-за этого их взаимодействие имеет большое значение, «выходящее за рамки двустороннего сотрудничества».

«КНР готова работать вместе с Японией <...>, придерживаться важного консенсуса о том, что КНР и Япония являются друг для друга партнерами по сотрудничеству и не представляют угрозы друг для друга», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Пекину и Токио следует «практиковать подлинную многосторонность» и вместе отвечать на глобальные вызовы.

Также в публикации приводятся слова Исибы. Во время встречи премьер-министр выразил уверенность, что Япония и КНР несут ответственность за процветание и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в США анонсировали встречу президента страны Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

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