Критиковавшие Трампа чиновники приготовились к арестам

Американские чиновники, критиковавшие избранного президента США Дональда Трампа, начали готовиться к арестам и принимать чрезвычайные меры. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что противники республиканца допускают «довольно сюрреалистичные и дистопические сценарии» развития событий, а также «открытое насилие».

Конгрессмен от штата Калифорния Джаред Хаффман заявил изданию, что многие его коллеги опасаются угрозы насилия в отношении них, членов их семей и сотрудников.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в США заявили об ожидании «волны мести» из-за возвращения Трампа в Белый дом.