Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ рассказали о настроении украинцев сразу после победы Трампа на выборах

NYT: сразу после победы Трампа настроение украинцев было крайне негативным

close
Brian Snyder/Reuters

Настроение жителей Украины сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США было крайне негативным. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Когда стало ясно, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, настроение в украинских социальных сетях… стало крайне негативным», — говорится в сообщении издания.

Некоторые жители Украины, как отмечается в материале, говорили, что с приходом Трампа конфликт «фактически закончился».

До этого американский журнал Rolling Stone писал, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине представляет собой победу для РФ.

В материале отмечается, что инициативы будущего хозяина Белого дома предусматривают «заморозку» украинского кризиса на текущей стадии. Кроме того, политик рассматривает возможность признать вхождение новых территорий в состав РФ.

Ранее Зеленский отреагировал на слова Трампа о переговорах с Россией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами