СМИ рассказали о настроении украинцев сразу после победы Трампа на выборах

Настроение жителей Украины сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США было крайне негативным. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Когда стало ясно, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, настроение в украинских социальных сетях… стало крайне негативным», — говорится в сообщении издания.

Некоторые жители Украины, как отмечается в материале, говорили, что с приходом Трампа конфликт «фактически закончился».

До этого американский журнал Rolling Stone писал, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине представляет собой победу для РФ.

В материале отмечается, что инициативы будущего хозяина Белого дома предусматривают «заморозку» украинского кризиса на текущей стадии. Кроме того, политик рассматривает возможность признать вхождение новых территорий в состав РФ.

Ранее Зеленский отреагировал на слова Трампа о переговорах с Россией.