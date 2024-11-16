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В США раскрыли сумму выделенных Украине средств с начала СВО

Пентагон: конгресс США выделил Киеву более $182 млрд долларов с начала СВО

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Shutterstock

Общая сумма денежных средств, выделенных американским конгрессом Украине с начала СВО, составила более $182 млрд. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона.

«(С начала конфликта в феврале 2022 года — прим. ред.) конгресс ассигновал или иным образом предоставил доступ по меньшей мере к 182,99 миллиардам долларов (для Украины — прим. ред.)», — говорится в документе.

Отмечается, что всего 14 федеральных ведомств США были уполномочены получать средства для предоставления Киеву в соответствии с законами о дополнительных ассигнованиях для Украины, включая министерство обороны, государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID).

До этого помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что действующий лидер США Джо Байден обсудит с коллегами из Евросоюза на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро возможности укрепления позиций Украины в преддверии инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее Зеленский прокомментировал план Трампа по Украине.

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