В США раскрыли, что мешает Украине вступить в НАТО и ЕС

Коррупция остается главным препятствием для Украины на пути в Евросоюз и к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом говорится в докладе аудитора Пентагона в конгресс за период с 1 июля по 30 сентября 2024 года, передает РИА Новости.

«Коррупция продолжает осложнять попытки Украины реализовать ее устремления в ЕС и НАТО», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что на Украине судьи, политики и чиновники обвинялись в коррупции, а оборонное ведомство стало определяющим «игроком» во многих коррупционных скандалах.

Кроме того, как говорится в материале, проблемы с коррупцией на Украине будут мешать восстановлению государства после окончания конфликта.

До этого председатель Временной следственной комиссии Украины Анна Скороход заявляла, что в ВСУ фиксируется коррупция на всех уровнях.

Скороход рассказала об одной из коррупционных схем. В списке на фронте числится 100 военных, на самом деле там их около 60-70. Остальные дают взятку командиру, чтобы не находиться на передовой.

Ранее журналист призвал генсека НАТО не питать иллюзий относительно Украины.