В США рассказали о «роботах-убийцах» в армии Украины, которых нельзя подавить

Украинские войска используют в небе «роботов-убийц», которые якобы могут успешно противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Роботы-убийцы вот-вот заполнят украинское небо. Поставщики дронов в Киеве наращивают производство дронов с компьютерным управлением, которые дешевы и не поддаются электронному подавлению», — говорится в сообщении издания.

WSJ также сообщает, что поставщики беспилотников для Украины наращивают производство роботизированных ударных БПЛА до промышленных масштабов. Кроме того, идет «успешная интеграция» производителями недорогих компьютеров в сложные компактные системы, которые воспроизводят возможности, «ранее присущие только гораздо более дорогому оборудованию».

При этом в материале признается, что российские системы радиоэлектронной борьбы остаются самым большим препятствием для украинских дронов в ходе конфликта.

В октябре сообщалось, что российские беспилотные летательные аппараты не позволяют Украине пополнять запасы и направить подкрепление в Часов Яр в Донецкую народную республику (ДНР). Украинские военнослужащие также жаловались на отсутствие эффективных систем РЭБ для борьбы с российскими дронами.

Ранее российский вертолет ударил по военным и бронетехнике ВСУ в Курской области.