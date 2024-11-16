Политолог назвал разговор Шольца с Путиным бессмысленным

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца можно назвать бессмысленным. Об этом в беседе с РИА Новости сказал доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

Эксперт объяснил, что позиция Берлина по украинскому конфликту уже давно известна и не изменилась. При этом Гусев предположил, что канцлер ФРГ мог позвонить для того, чтобы в очередной раз озвучить свою позицию по украинскому конфликту из-за приближения парламентских выборов в Германии.

Политолог допустил, что следующим, кто позвонит Путину, может стать президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, по его мнению, у французского лидера не будет новых предложений, «потому что у них руки связаны».

Накануне Шольц и Путин созвонились впервые за почти два года, инициатором выступил Берлин. Беседа состоялась несмотря на то, что СВО все еще продолжается, а Владимир Зеленский просил отказаться от звонка и «не уменьшать изоляцию» президента России. Он назвал переговоры политиков «ящиком Пандоры» и предупредил, что Киеву нужен «реальный мир». В Кремле заявили, что лидеры провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и договорились «быть на связи». В кабмине ФРГ заверили, что Шольц призвал Москву «вывести войска» и показать готовность к переговорам.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о звонке Макрона Путину.