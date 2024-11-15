Путин и Шольц обсудили сферу энергетики в ходе телефонного разговора

Вопросы энергетической сферы были обсуждены в ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тематика энергетики была поднята», — отметил он, отвечая на вопрос о том, затрагивались ли вопросы поставок российского газа.

В пятницу как Кремль, так и Берлин отметили факт состоявшегося телефонного разговора, инициированного немецкой стороной.

Сегодня Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Путин в ответ подчеркнул, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее в МИД резко отреагировали на слова Шольца об Украине в его разговоре с Путиным.