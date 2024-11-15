План США по ослаблению России с помощью Украины провалился. Такое мнение выразил американский политолог, профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я не понимаю, почему мы не признаем, что есть пределы того, что можно сделать с помощью военной силы. Идея о том, что можно нанести удар по России, можно обескровить ее на Украине, все эти идеи не привели ни к чему, кроме провала», — сказал он.

До этого советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что глава государства выступает против продолжения конфликта и намерен привести Россию и Украину к столу переговоров.

Он подчеркнул, что политика Соединенных Штатов в области безопасности относительно Украины будет зависеть от конкретных решений Дональда Трампа.

Старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа и бывший советник командующего Вооруженными силами США в Европе Марк Воейджер выразил уверенность, что избранный американский президент Дональд Трамп после вступления в должность начнет угрожать Украине сокращением «важнейшей помощи» ради завершения боевых действий. Как он сказал, будущий хозяин Белого дома будет стремиться урегулировать конфликт не во имя справедливости, а во имя мира как такового.

До этого в Белом доме назвали главные угрозы национальной безопасности США.