Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран передал США, что не готовил покушение на Трампа

WSJ: Иран передал Байдену заверения, что не готовил покушение на Трампа

close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Иран в октябре передал администрации президента США Джо Байдена письменные заверения в том, что страна не готовила покушение на Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Это было сделано для снижения напряженности между Тегераном и Вашингтоном, отмечает WSJ.

Иранское сообщение, переданное 14 октября, стало ответом на частное письменное предупреждение США, отправленное Тегерану в сентябре.

Источники издания заявили, что оно отражает публичное сообщение администрации о том, что она считает угрозы в адрес Трампа вопросом национальной безопасности высшего уровня и что любое покушение на его жизнь будет рассматриваться как акт войны.

8 ноября Минюст США обвинил Корпус стражей исламской революции Ирана в подготовке покушения на избранного президента США и других американских граждан.

МИД Ирана назвал это сообщение безосновательным.

Ранее Байден призвал Иран прекратить заговоры против Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами