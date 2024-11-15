Иран передал США, что не готовил покушение на Трампа

Иран в октябре передал администрации президента США Джо Байдена письменные заверения в том, что страна не готовила покушение на Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Это было сделано для снижения напряженности между Тегераном и Вашингтоном, отмечает WSJ.

Иранское сообщение, переданное 14 октября, стало ответом на частное письменное предупреждение США, отправленное Тегерану в сентябре.

Источники издания заявили, что оно отражает публичное сообщение администрации о том, что она считает угрозы в адрес Трампа вопросом национальной безопасности высшего уровня и что любое покушение на его жизнь будет рассматриваться как акт войны.

8 ноября Минюст США обвинил Корпус стражей исламской революции Ирана в подготовке покушения на избранного президента США и других американских граждан.

МИД Ирана назвал это сообщение безосновательным.

Ранее Байден призвал Иран прекратить заговоры против Трампа.