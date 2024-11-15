Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польский министр обороны заявил о «короткой памяти» у властей Украины

Глава минобороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что у Украины короткая память

close
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 заявил, что украинские власти показали «короткую память».

Он объяснил свое высказывание тем, что в Киеве не помнят той помощи, которую Варшава оказывала с начала специальной военной операции. По словам главы оборонного ведомства, в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского прозвучала «нота, что Польша не делает все, что может». В то же время он возмутился, что Варшава оказывает Украине всевозможную помощь.

До него президент Анджей Дуда заявлял, что Польша не сможет передать Украине обещанные истребители МиГ-29 без предварительных гарантий безопасности своего воздушного пространства от НАТО.

Еще в октябре Зеленский сообщил о том, что достиг договоренности с НАТО относительно механизма, по которому Польша передаст Украине советские истребители МиГ-29, а Североатлантический альянс возместит эти самолеты Варшаве. Однако польские власти представили «другую причину» и отказались от передачи самолетов.

При этом Дуда отметил, что Варшава не сможет отправить Киеву истребители до получения Польшей более современных самолетов.

Ранее в Госдуме предупредили Польшу о плачевных последствиях вовлечения в конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами