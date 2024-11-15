Польский министр обороны заявил о «короткой памяти» у властей Украины

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 заявил, что украинские власти показали «короткую память».

Он объяснил свое высказывание тем, что в Киеве не помнят той помощи, которую Варшава оказывала с начала специальной военной операции. По словам главы оборонного ведомства, в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского прозвучала «нота, что Польша не делает все, что может». В то же время он возмутился, что Варшава оказывает Украине всевозможную помощь.

До него президент Анджей Дуда заявлял, что Польша не сможет передать Украине обещанные истребители МиГ-29 без предварительных гарантий безопасности своего воздушного пространства от НАТО.

Еще в октябре Зеленский сообщил о том, что достиг договоренности с НАТО относительно механизма, по которому Польша передаст Украине советские истребители МиГ-29, а Североатлантический альянс возместит эти самолеты Варшаве. Однако польские власти представили «другую причину» и отказались от передачи самолетов.

При этом Дуда отметил, что Варшава не сможет отправить Киеву истребители до получения Польшей более современных самолетов.

Ранее в Госдуме предупредили Польшу о плачевных последствиях вовлечения в конфликт на Украине.