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Путин созвонился с Алиевым

Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Алиев обсудили вопросы практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта.

Лидеры стран также подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества.

18 августа президент России посетил Азербайджан с государственным визитом. В результате серии переговоров Москва и Баку заключили ряд соглашений и договорились о дальнейшем углублении партнерских отношений.

По словам Алиева, после визита Путина в Азербайджан динамика отношений двух стран стала более заметной, «было много контактов уже на уровне представителей различных структур, в том числе членов правительства».

Ранее Алиев заявил о заметной динамике в отношениях Азербайджана и России.

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