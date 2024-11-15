Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали возможное ужесточение политики США в отношении Китая

Песков о политике США в отношении КНР: РФ не вмешивается во внутренние дела США

close
Reuters

Россия не вмешивается во внутренние дела США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы не собираемся вмешиваться во внутриамериканские дела. У нас нет ни малейшего намерения этого делать», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать назначение в будущей администрации Дональда Трампа госсекретарем занимающего ярко антикитайскую позицию Марко Рубио, а также риторику самого Трампа в отношении КНР.

У России с Китаем «особое привилегированное стратегическое партнерство», которое российская сторона планирует развивать, добавил он.

9 ноября американское издание The Hill писало, что Трамп планирует разрушить связи между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Действовать он планирует, объединяя стиль воинственных угроз с предложениями о дружбе.

Эта группа стран, которую западные эксперты называют «осью агрессоров», представляет собой «мощный фронт против американского доминирования», но Трамп ставит задачу «разделить этих глобальных игроков и ослабить их коллективное влияние на мировую арену».

Ранее Лавров рассказал о причине «остервенения» США в отношении Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами