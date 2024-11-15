В Кремле прокомментировали возможное ужесточение политики США в отношении Китая

Россия не вмешивается во внутренние дела США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы не собираемся вмешиваться во внутриамериканские дела. У нас нет ни малейшего намерения этого делать», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать назначение в будущей администрации Дональда Трампа госсекретарем занимающего ярко антикитайскую позицию Марко Рубио, а также риторику самого Трампа в отношении КНР.

У России с Китаем «особое привилегированное стратегическое партнерство», которое российская сторона планирует развивать, добавил он.

9 ноября американское издание The Hill писало, что Трамп планирует разрушить связи между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Действовать он планирует, объединяя стиль воинственных угроз с предложениями о дружбе.

Эта группа стран, которую западные эксперты называют «осью агрессоров», представляет собой «мощный фронт против американского доминирования», но Трамп ставит задачу «разделить этих глобальных игроков и ослабить их коллективное влияние на мировую арену».

Ранее Лавров рассказал о причине «остервенения» США в отношении Китая.