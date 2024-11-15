Глава МИД Колумбии обсудит с Лавровым судьбу пленных наемников

Судьба колумбийских наемников, которых ВС РФ взяли в плен в зоне спецоперации, станет одной из тем переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо газете «Известия».

«Мы хотим все гарантии для колумбийских граждан, которые находятся в России», — сказал глава колумбийского внешнеполитического ведомства.

Мурильо напомнил, что уже «получилось добиться» от российской стороны разрешения для визитов представителей консульства к этим заключенным.

Министр подчеркнул, что власти страны выступают против участия своих граждан в украинском конфликте и в ближайшее время планируют запретить «такого рода практики».

Накануне Лавров встретился с колумбийским коллегой и обсудил ситуацию на Украине и в секторе Газа. Кроме того, в беседе стороны затронули важные международные вопросы.

Ранее Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.