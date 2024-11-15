В США заявили, что Байден хочет обсудить с ЕС укрепление Украины до инаугурации Трампа

Президент США Джо Байден хочет обсудить с представителями стран Евросоюза возможность укрепления Украины до инаугурации избранного президента Штатов Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил помощник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Площадкой для такого диалога Байден собирается выбрать предстоящий саммит G20 в Бразилии, уточнил американский чиновник. Президент США намерен обсудить увеличение поставок оружия Киеву, выделение предоставленных конгрессом ресурсов, а также «поиск других возможностей укрепления Украины».

«Чтобы в лучшем виде передать эти дела следующей администрации», — уточнил Салливан.

Помощник Байдена подчеркнул, что США будут настаивать на том, чтобы поддержка Украины со стороны стран Европы «усиливалась и продолжалась».

8 ноября газета The Wall Street Journal писала, что главы стран ЕС задумались о предоставлении помощи Украине без участия США. По информации издания, европейские политики впервые заговорили о том, сможет ли ЕС помогать Украине без поддержки США после избрания Дональда Трампа президентом страны, несмотря на то, что они пытаются убедить Трампа не сокращать помощь Киеву.

Избранный президент США Дональд Трамп обещал быстро положить конец конфликту на Украине, однако во время предвыборной гонки он не разглашал конкретных действий. У политика есть советники, которые предложили ему несколько вариантов решения проблемы: одни лучше для России, другие — для Украины. Однако Трамп пока не раскрывает, какой стратегии будет придерживаться. В Кремле решили делать выводы только после оглашения конкретных предложений. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине раскрыли, как Трамп разрушил план Киева.