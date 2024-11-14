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Стало известно о возможном давлении на Китай на саммите G20

Bloomberg: на саммите G20 Запад надавит на Китай из-за сотрудничества РФ и КНДР

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Reuters

Западные партнеры Украины во время саммита G20 в Бразилии попытаются надавить на Китай из-за сотрудничества России с КНДР. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале говорится, что союзники Украины крайне обеспокоены решением Северной Кореи отправить войска на Украину и считают, что углубление сотрудничества между лидерами РФ и КНДР может иметь последствия для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Собеседники агентства ожидают, что на фоне этого США введут дополнительные санкции против Северной Кореи до ухода Джо Байдена с поста президента.

9 ноября президент РФ Владимир Путин подписал ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы с Северной Кореей. Соглашение предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран — участниц договора.

В конце октября газета The New York Times сообщала, что несколько тысяч северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении против украинских войск. По данным издания, войска КНДР еще не вступили в бой, и пока неясно, какую роль они будут играть на полях сражений.

Ранее в Китае заявили, что отношения с Россией достигли наивысшего уровня в истории.

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