МИД РФ отказался комментировать нахождение сенатора США в санкционном списке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что на данном этапе нет смысла комментировать возможность исключения американского сенатора Марко Рубио из санкционного списка России.

Рубио находится под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Россию.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на пост госсекретаря сенатора от Флориды Марко Рубио.

По данным The New York Times, Рубио поддержит план Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Сенатор считает, что на Украину нужно надавить, чтобы она заключила соглашение с Россией и не вступила в НАТО.

По мнению политолога Григория Ярыгина, Марко Рубио — противоречивый политик.

«Рубио не имеет опыта в международных отношениях, поэтому вряд ли станет тем министром иностранных дел, который ведет конструктивную политику», — считает эксперт.

Ранее Трампу предрекли роль борца за снятие санкций с России.