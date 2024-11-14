Политолог допустил, что Трамп может заменить Зеленского, но озвучил одно «но»

Избранный президент США Дональд Трамп может решиться на замену украинского лидера Владимира Зеленского, однако позиция Запада по конфликту все равно останется неизменной: «Нельзя отдавать Украину в лапы русскому медведю». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал кандидат исторических наук, политолог Георгий Бовт.

«Надо понимать, что Украина — это страна, которая является буферным государством между Западом и Россией. Это страна, которая в настоящее время выполняет за Европу задачу по, так сказать, снижению русской военной мощи непосредственно на поле боя. Она выполняет, цинично говоря, полезную для Запада роль», — сказал Бовт.

Эксперт напомнил, что публичная риторика и реальные дела западных политиков зачастую расходятся между собой.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что в случае победы Трампа на выборах президента США от Зеленского «постараются избавиться и найти ему замену, чтобы разрешить конфликт посредством переговоров». Такая инициатива, по его словам, может исходить как от представителей США, так и от сил внутри Украины.

Ранее политолог заявил, что Залужный прошел курс «молодого президента» и сменит Зеленского.