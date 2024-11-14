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Политолог допустил, что Трамп может заменить Зеленского, но озвучил одно «но»

Политолог Бовт: смена Зеленского не изменит политики Запада по Украине

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Johanna Geron/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп может решиться на замену украинского лидера Владимира Зеленского, однако позиция Запада по конфликту все равно останется неизменной: «Нельзя отдавать Украину в лапы русскому медведю». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал кандидат исторических наук, политолог Георгий Бовт.

«Надо понимать, что Украина — это страна, которая является буферным государством между Западом и Россией. Это страна, которая в настоящее время выполняет за Европу задачу по, так сказать, снижению русской военной мощи непосредственно на поле боя. Она выполняет, цинично говоря, полезную для Запада роль», — сказал Бовт.

Эксперт напомнил, что публичная риторика и реальные дела западных политиков зачастую расходятся между собой.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что в случае победы Трампа на выборах президента США от Зеленского «постараются избавиться и найти ему замену, чтобы разрешить конфликт посредством переговоров». Такая инициатива, по его словам, может исходить как от представителей США, так и от сил внутри Украины.

Ранее политолог заявил, что Залужный прошел курс «молодого президента» и сменит Зеленского.

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