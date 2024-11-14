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В офисе Зеленского сделали заявление о проведении президентских выборов

Подоляк: президентских выборов на Украине не будет, пока продолжается конфликт

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Yves Herman/Reuters

Президентские выборы на Украине не будут проходить во время продолжающегося конфликта. Об этом в беседе с газетой La Repubblica заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Во время войны предпосылок (для проведения выборов президента на Украине – прим. ред.) нет», — подчеркнул он.

До этого британский журнал The Economist писал, что в случае президентских выборов на Украине украинский лидер Владимир Зеленский, скорее всего, проиграл бы во втором туре экс-главкому ВСУ и послу Украины в Лондоне Валерию Залужному.

Как отмечал журнал, если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно повторить успех убедительной победы, которой он добился в 2019 году, поскольку «его больше не считают бесспорным военным лидером, каким он был когда-то».

То же издание писало, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. При этом, по данным журнала, офис президента Украины Владимира Зеленского отрицает, что готовится к предстоящим выборам, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что они произойдут».

Ранее эксперты заявили, что у Зеленского одна цель — дожить до 20 января.

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