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В МИД оценили взаимодействие с Евросоюзом после высылки российских дипломатов

Кобринец: контакты России с ЕС продолжаются, несмотря на высылку дипломатов

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МИД РФ

Взаимодействие между Россией и Евросоюзом продолжается, несмотря на высылку российских дипломатов. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в беседе с ТАСС.

«Контакты с представителями ЕС, несмотря на громкие заявления последних, продолжаются в целом ряде областей, где взаимодействие необходимо», — подчеркнул он.

Кобринец обратил внимание на то, что в Брюсселе у российских дипломатов «не становится меньше работы». При этом ЕС всячески «вставляет палки в колеса» нормальному функционированию российской дипмиссии, отметил он.

Дипломат подчеркнул, что взаимодействие должно вестись в «более здоровой, деполитизированной и профессиональной атмосфере».

24 октября пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу. Он пояснил, что российское консульство покинут три дипломата, пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которые должны были быть аккредитованы в Польше, но аккредитации они не получат.

Ранее поляки раскритиковали власти своей страны за высылку российских дипломатов.

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