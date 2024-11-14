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Адвокат Трампа может стать заместителем генпрокурора США

CNN: Трамп может выдвинуть своего адвоката Бланша на пост заместителя генпрокурора

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Kevin Lamarque/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп может выдвинуть на пост заместителя генерального прокурора страны своего адвоката Тодда Бланша. Об этом сообщила телекомпания CNN.

О решении пока не объявлено. Телекомпания узнала об этом от двух человек, «знакомых с мыслями Дональда Трампа» по этому поводу.

О Бланше известно, что он представлял интересы Трампа в течение последних 18 месяцев и, в частности, защищал его в суде по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

«Из-за его близости к Трампу и его доверия к нему многие в окружении Трампа ожидали, что в случае его победы Бланш, скорее всего, последует за ним в федеральное правительство», — отмечает CNN.

13 ноября сообщалось, что Трамп предложил назначить на пост госсекретаря сенатора от Флориды Марко Рубио, а на пост руководителя минюста США — конгрессмена из Флориды Мэтта Гетца.

Подробнее о назначениях в администрации Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что конгрессмены-республиканцы планируют переизбрать Джонсона спикером палаты представителей.

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