Конгрессмены-республиканцы планируют переизбрать Джонсона спикером палаты представителей

Конгрессмены-республиканцы выдвинули на должность спикера палаты представителей США ее нынешнего главу Майка Джонсона. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает американская газета Politico.

По имеющейся информации, конгрессмены во время закрытого заседания единогласно поддержали Джонсона. Окончательное голосование по его кандидатуре состоится 3 января следующего года, когда нижняя палата конгресса нового созыва начнет работу.

Газета отмечает, что одобрение кандидатуры Джонсона избранным президентом США Дональдом Трампом значительно укрепило позиции нынешнего спикера. Трамп поддержал Джонсона в ходе закрытой встречи с членами палаты представителей.

14 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что действующий президент США Джо Байден не отказался от своих слов об избранном главе государства Дональде Трампе как об угрозе демократии.

Ранее Трамп допустил возможность баллотироваться на третий президентский срок.