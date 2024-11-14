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В США раскрыли первостепенный для Киева вопрос в ходе возможных переговоров

NYT: для Киева гарантии безопасности стали важнее территориального вопроса

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Depositphotos

Гарантии безопасности для Киева стали важнее территориального вопроса на фоне возможных переговоров об урегулировании конфликта и победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все еще второй вопрос. Первый вопрос — это гарантии безопасности», — заявил он на условиях анонимности.

Еще один украинский чиновник, председатель комитета по обороне и разведке Верховной рады Украины Роман Костенко, в беседе с изданием отметил, что «переговоры должны основываться на гарантиях».

«Для Украины нет ничего важнее», — подчеркнул Костенко.

Накануне глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что предлагаемые Украине условия переговоров нереалистичны. По его словам, Россия продолжает «настаивать на ультимативных требованиях».

12 ноября депутат Верховной рады Александр Дубинский отмечал, что России и Украине необходимо решить конфликт путем переговоров с учетом общей границы и менталитета. По его словам, дипломатическое урегулирование нужно прежде всего Киеву ради будущего страны.

Ранее Зеленский заговорил о дипломатии в решении конфликта на Украине.

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