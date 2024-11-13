Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц призвал избежать обострения украинского конфликта

Шольц: следует сделать все, чтобы не произошло обострения украинского конфликта

close
Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в бундестаге, призвал сделать все для того, чтобы не произошло обострения конфликта на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Нам нужно поддерживать Украину, нам необходимо сделать все, чтобы не произошло обострения этой войны», — сказал глава правительства ФРГ.

Он выступил против разрешения для Украины на нанесение ударов по территории России западным оружием.

11 ноября представители социал-демократической партии Германии (СДПГ) начали говорить о возможном выдвижении в канцлеры ФРГ министра обороны страны Бориса Писториуса вместо Олафа Шольца. По их словам, Шольц проделал хорошую работу на должности, но ему не удалось привлечь за собой людей и показать свои руководящие способности. Они добавили, что изменить негативное отношение граждан к Шольцу уже невозможно.

8 ноября американский предприниматель Илон Маск назвал Шольца глупцом, комментируя новости о развале правительства ФРГ, а также о разговорах о досрочных выборах в стране.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о намерении распустить бундестаг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами