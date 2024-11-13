Политолог объяснил желание Турции вступить в БРИКС

Политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков в беседе с РИАМО объяснил желание Турции присоединиться к БРИКС. По его мнению, страна хочет стать крупнейшим хабом между Западом и Востоком, извлекая выгоду на обоих направлениях.

«Для него (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — «Газета.Ru») участие в БРИКС становится успешным инструментом внешней политики, положительно влияющим на его рейтинг. Перспективы участия Турции в БРИКС велики и во многом зависят от ее руководства, ведь страны БРИКС в целом готовы принять ее», — отметил эксперт.

По его словам, Турция осознает, что за БРИКС — будущее XXI века, поскольку страны, входящие в объединение, строят открытую и свободную от санкций экономику, ориентируясь на инновации и развитие.

2 сентября Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС. По мнению экономистов и финансистов, опрошенных «Газетой.Ru», такое решение выгодно обеим сторонам.

В ноябре министр торговли Турции Омер Болат сообщил, что республика получила предложение о статусе страны-партнера БРИКС. По словам главы ведомства, вступление в объединение принесет государству весомую выгоду, поскольку даст возможность сотрудничать с важнейшими мировыми платформами.

БРИКС — международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к объединению присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции заявили о необходимости альтернативы SWIFT для торговли с Россией.