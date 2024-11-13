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Стало известно, что Байден хочет сказать Трампу по Украине на личной встрече

WSJ: Байден на встрече с Трампом призовет его продолжать поддержку Украины

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Jonathan Drake/Reuters

Президент США Джо Байден примет победившего на выборах в США Дональда Трампа в Белом доме 13 ноября, американский лидер намерен призвать Трампа продолжать поддержку Киева. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Президент Байден принимает Дональда Трампа в Белом доме в среду, и ходят слухи, что он будет призывать бывшего президента продолжать поддерживать Украину», - говорится в сообщении издания.

При этом, как пишет газета, утечки из Белого дома подразумевают, что Трамп может отказаться от твердой политики Байдена по Украине.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что намечаемая на 13 ноября встреча Байдена и Трампа в Белом доме состоится в рамках процесса мирной передачи полномочий.

По ее словам, Трамп приедет в Белый дом, поскольку Байден пригласил его. Пресс-секретарь уточнила, что перед началом встречи в Овальном кабинете пройдет протокольная съемка.

Ранее сообщалось, что Трамп отменит почти 100 указов Байдена после инаугурации.

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