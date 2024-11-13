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В МИД РФ посоветовали Маску обратить внимание на Африку

В МИД РФ рекомендовали Маску обратить внимание на Африку ради ее процветания

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил в интервью ТАСС, что американскому предпринимателю Илону Маску стоит обратить внимание на Африку для процветания континента.

«Илону Маску? А он не обращает? Обратить, конечно, внимание нужно. На пользу дела. Наши западные партнеры обращали на Африку внимание только с точки зрения выкачивания оттуда ресурсов», — сказал дипломат по итогам первой министерской конференции Россия — Африка.

По мнению Богданова, сколько бы Запад не управлял процессами на континенте, его страны от этого богаче не становятся.

С 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус состоялась первая министерская конференция форума партнерства Россия — Африка. В мероприятии участвовали около полутора тысяч человек, включая более сорока министров из африканских стран.

12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время Африка переживает второе «пробуждение» от неоколониального гнета. Он обратил внимание на то, что страны континента больше не согласны оставаться источником сырья, которое закупается и вывозится преимущественно в западные страны.

Ранее в МИД России заявили о планах наращивать сотрудничество с Африкой.

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