Киев обсуждает с властями Великобритании возможность обучения в стране нескольких тысяч украинских студентов в год в целях развития образования на Украине и формирования класса государственных служащих. Об этом заявил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, передает «Интерфакс-Украина».

«Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантировано их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование», — отметил он.

Залужный уточнил, что речь идет о подготовке и предоставлении Британией образования в рамках «подготовки наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента».

Украина стремится сделать соответствующий шаг, отправив на Запад тысячи украинских студентов, которые после окончания учебных заведений изменили бы отношение к законодательству и бизнесу в стране, отмечает издание.

Как уточняется, Киев уже договаривается с Лондоном об обучении пяти-семи тысяч студентов в год для возможной будущей госслужбы.

В начале ноября данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС) показали, что на Украине сокращается доля граждан, готовых терпеть тяготы конфликта столько, сколько потребуется.

В пресс-релизе отмечалось, что подвижки в этом вопросе отмечены впервые с начала конфликта. До февраля 2024 года 71-73% украинцев стабильно отвечали, что они готовы терпеть тяготы конфликта, сколько потребуется. Однако в период с февраля до октября текущего года количество граждан, разделяющих это мнение, заметно сократилось — теперь таковых 63%.

Ранее жители Украины заявили о росте коррупции с 2022 года.