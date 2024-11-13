В Белом доме не стали выражать беспокойство ролью Маска в формировании команды Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не выразила обеспокоенности участием основателя компаний SpaceX и Tesla, миллиардера Илона Маска в формировании будущей команды избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

«Это решения, которые должен принимать избранный президент», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, вызывает ли участие Маска в формировании нового правительства беспокойство у нынешнего главы государства Джо Байдена.

При этом она подчеркнула, что не станет комментировать кадровые решения, которые объявляет команда Трампа или о которых пишут средства массовой информации.

По ее словам, Байден будет делать акцент на текущих задачах и процессе мирной передачи власти.

11 ноября телеканал ABC сообщал, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа. С момента прошедших в США выборов Маск практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения.

Выборы президента США состоялись 5 ноября, за пост главы американского государства боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, сколько Маск потратил на поддержку Трампа.