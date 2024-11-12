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Байден нахамил журналистке в Белом доме

Байден нагрубил журналистке за вопрос о ситуации с израильскими заложниками

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Craig Hudson/Reuters

Глава Соединенных Штатов Джо Байден по-хамски ответил журналистке, которая спросила о ситуации с освобождением израильских заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел перед встречей в Белом доме Байдена с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Журналистка задала вопрос, считает ли глава США достижимой сделку об освобождении заложников до конца своего президентского срока.

На это Байден грубо поинтересовался, уверена ли журналистка в том, что она сможет уберечь себя от удара находящейся позади нее камерой.

30 октября во время видеоконференции в Zoom, организованной правозащитной группой Voto Latino, Байден прокомментировал слова американского комика Тони Хинчклиффа, который на открытии предвыборного митинга Трампа в Нью-Йорке назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом». По мнению действующего президента, «единственным мусором» являются сторонники республиканца. Байден подчеркнул, что демонизация Трампом латиноамериканцев является «бессовестной», что это «не по-американски».

Ранее Трамп назвал Байдена «тупым дураком».

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