Ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца по снятию ограничений на удары вглубь территории России и поставке Украине ракет Taurus является «абсолютным безумием». Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Нам бы сказали, что во имя Евросоюза Франция должна поделиться своей ядерной бомбой! И мы бы впали в это абсолютное безумие!» — отметил Филиппо.

При этом он обратил внимание на тот факт, что у Германии нет ядерного оружия, а у России оно есть.

«Путин, должно быть, смеется!» — подчеркнул Филиппо.

10 ноября Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом политик заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Немецкий политолог Александр Рар пояснил, что Мерц пребывает в «превратных иллюзиях» относительно Вооруженных сил РФ, поэтому может пойти на эскалацию в случае своего избрания.

Ранее во Франции призвали «остановить Зеленского».