Президент Чехии увидел уязвимость демократии в победе Трампа

Президент Чехии Петр Павел заявил, что прошедшие в Соединенных Штатах выборы, на которых победил Дональд Трамп, показали, насколько уязвима может быть демократия даже в странах, где она давно установлена. Его слова передает Radio Prague International.

По словам Павела, эти уязвимости связаны с меньшей заинтересованностью и меньшей информированностью людей, а также большей склонностью к манипуляциям или запугиванию. В то же время он подчеркнул, что победа Трампа не означает ухудшения отношений с Соединенными Штатами.

«Я встречался с ним лично несколько раз, видел, как он вел себя, что говорил, смотрел, как он агитировал, как высказывался по разным вопросам. У меня сложилось мнение о нем, но оно не имеет отношения к делу. Он – президент, я – президент, и каждый из нас представляет свою страну», — подчеркнул президент Чехии.

Он отметил, что главный вопрос после победы республиканца заключается в том, сможет ли он выполнить свои предвыборные обещания и остановить конфликт на Украине.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись Трамп и Харрис. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Согласно предварительным подсчетам, Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Официально результаты выборов утвердят в декабре.

Ранее Трампу дали совет по отношениям с Путиным.