Украина может направить свою враждебность на западные страны, когда осознает, что оказалась в невыгодном положении. Об этом пишет чешское издание Časopis argument.

По словам обозревателей, именно западные государства подтолкнули Киев к конфликту с Москвой.

«Отрезвление наступит, когда критическая часть украинских элит и военных осознает, что конфликт <...> проигран и что ничего из обещанного Западом не сбудется», — говорится в статье.

В частности, отношения Украины и Польши уже заметно ухудшились. Это произошло после того, как Киев обвинил Варшаву в оказании ему недостаточной поддержки и шантаже.

Из материала следует, что сейчас в польском обществе возрастают антиукраинские настроения. Причинами для этого послужили слишком большое количество беженцев, прибывших в республику, и «неблагодарность» Киева.

12 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в Европейском союзе планируют организовать «очень серьезные дискуссии» по Украине. Необходимость в «принятии каких-то решений» назрела из-за победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США и невыгодного положения украинских войск на поле боя, подчеркнул дипломат.

Ранее в Польше захотели создать альянс для защиты Украины от Трампа.