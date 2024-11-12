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В Польше признали большой военный потенциал России

Глава ГШ Польши заявил о большом потенциале развития военных возможностей России

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Несмотря на продолжающиеся военные действия, Россия обладает большим потенциалом развития военных возможностей. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула в интервью газете Rzeczpospolita.

По его словам, Россия обладает демографическим и сырьевым потенциалом, а также функционирующей оборонной промышленностью, «чтобы не только вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал».

Кукула считает, что угроза военного противостояния Польши и России реальна, и чтобы ее устранить, необходимы подготовка и рост обороноспособности.

«Разразится ли война в принципе и когда, в некотором смысле зависит от нас. Нападение на страну, которая хорошо подготовлена к защите и общество которой будет сопротивляться, представляет собой огромный риск», — сказал он.

9 ноября польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша в течение трех дней установит укрепления на границе с Калининградом и Белоруссией по ранее утвержденной программе Tarcza Wschod («Восточный щит»). Проект подразумевает создание сети укреплений, заграждений, бункеров и систем наблюдения на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее Польша анонсировала «очень серьезные дискуссии» по Украине.

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