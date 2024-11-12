Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп предложил должность помощника по нацбезопасности противнику НАТО

WSJ: Трамп предложил Майку Уолтцу занять пост советника по нацбезопасности

close
Mike Segar/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп обратился к члену палаты представителей Майку Уолтцу с просьбой занять пост его советника по национальной безопасности в Белом доме. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Как указывает газета, Уолтц является ветераном «зеленых беретов» и имеет опыт службы в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке.

«Конгрессмен известен как критик НАТО», — говорится в материале.

Согласно информации WSJ, советник по национальной безопасности — очень влиятельная должность, назначаемая президентом и не требующая утверждения сенатом. В обязанности этого советника входит координация работы всех ведущих органов национальной безопасности, а также информирование президента и реализация его политических решений.

В августе Уолтц обвинял Джо Байдена в том, что тот не смог помешать восстановлению террористических группировок, создающих угрозу для государства. По его словам, это касается таких организаций, как «Аль-Каида» (организация запрещена в России) и «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что демократы ищут способы противостоять планам Трампа.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами