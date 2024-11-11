Президент Сербии рассказал, что принесла миру победа Трампа на выборах

Победа республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в США дала миру настоящие надежды. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет РИА Новости.

«Его победа принесла миру настоящие надежды», — сказал он на климатическом саммите COP29, который проходит в Азербайджане.

Вучич добавил, что Соединенным Штатам нужны были изменения.

11 ноября сербский лидер сказал, что Сербия оказывала поддержку Трампу на выборах больше, чем остальные европейские страны. Вучич назвал отличным, теплым и содержательным недавний телефонный разговор с избранным президентом США.

Победу Трампа на президентских выборах в США восприняли без лишних восторгов и в Москве, и в Киеве, и в большинстве европейских столиц. Киевляне, согласно опросу, относятся к республиканцу со скепсисом и даже ужасом. В Раде беспокоятся, что украинцам придется прикладывать серьезные усилия, чтобы убедить нового американского лидера продолжить поддерживать ВСУ. Европейские дипломаты полагают, что Украина теперь «в большой беде». В Кремле же заявляют, что у России «своя повестка дня», но в то же время выражают готовность к диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вучич рассказал, что Трамп может предложить России и Украине.