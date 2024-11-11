В правительстве Грузии высказались о сроках завершения конфликта на Украине

Вооруженный конфликт между Украиной и РФ закончится очень скоро, считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом пишет РИА Новости.

Глава правительства пообщался с журналистами после прибытия в столицу Азербайджана. Здесь он планирует принять участие в 29-й сессии конференции ООН по изменению климата, которая проходит с 11 по 22 ноября.

«Нам нужна качественная перестройка отношений как с Европейским союзом, так и с США. Очень скоро война на Украине закончится, и будут созданы все условия для восстановления отношений», — сказал Кобахидзе.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сила и дипломатические усилия должны работать вместе ради завершения боевых действий. По его словам, одно лишь оружие не поможет остановить конфликт между Киевом и Москвой. То же касается и дипломатии, уточнил глава государства.

До этого польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал подготовку плана прекращения огня на Украине. Он выразил уверенность, что соответствующие инициативы будут представлены публике уже очень скоро — после официального вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность.

Ранее в парламенте Великобритании призвали стороны украинского конфликта к уступкам.