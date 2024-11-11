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Сенатор: Байден откажет Стармеру и Макрону в просьбе одобрить удары вглубь РФ

Сенатор Джабаров: Байден не разрешит ВСУ наносить удары вглубь России

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Shannon Stapleton/Reuters

Американский лидер Джо Байден не удовлетворит просьбу Лондона и Парижа разрешить Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Джо Байден вряд ли пойдет на одобрение дальнобойных ударов. В конечном счете у него осталось слишком мало времени в Белом доме, а данное решение может привести к столь серьезным последствиям, что его президентство будет еще больше запятнано», — отметил Джабаров.

Что касается Лондона и Парижа, по словам сенатора, они не готовы брать на себя серьезные финансовые обязательства, поэтому лоббируют помощь Киеву, которая не потребует серьезных денежных вливаний. Один из таких вариантов — как раз, разрешение наносить удары вглубь территории РФ, пояснил он.

Как пишет газета The Telegraph, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут обратиться к Байдену, чтобы убедить его снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России до того, как США возглавит Дональд Трамп.

7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока.

Ранее экс-министр обороны Британии посетовал на ослабление поддержки Украины.

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