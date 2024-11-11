Захарова заявила, что Маск пожалел Шольца, назвав «глупцом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Илон Маск, назвавший Олафа Шольца «глупцом», пожалел канцлера ФРГ, поскольку на самом деле тот является «предателем своего народа». Ее слова приводит «Комсомольская правда».

«Маск его [Шольца] пожалел. После того, как Шольц наврал немцам о том, что это якобы Россия прекратила поставки газа Германии, он превратился в предателя своего народа», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что быть предателем хуже, «чем быть просто глупцом».

8 ноября американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца глупцом, комментируя новости развале правительства ФРГ, а также о разговорах о досрочных выборах в стране.

Позже представитель кабмина Германии Кристиане Хофман, комментируя слова Маска заявила, что соцсети являются важным инструментом в работе и общении внутри правительства страны. Однако «в X царит шутовская свобода», добавила она.

Сам Шольц заявил, что слова Маска «делают ему честь».

Ранее эксперт назвал вероятную дату отставки Шольца.