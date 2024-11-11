Песков усомнился в изменении позиции Европы по Украине после выборов в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преждевременными утверждения о том, что позиция европейских политиков по конфликту на Украине претерпела изменения после победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в США. Он оценил ситуацию в ходе регулярного брифинга с журналистами.

Корреспонденты попросили представителя Кремля прокомментировать высказывания канцлера Германии Олафа Шольца о готовности в скором времени созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Они поинтересовались, считает ли Москва, что в политике европейских стран произошли изменения.

«Пока преждевременно говорить. <...> Есть заявления европейских представителей, официальные заявления, которые говорят о продолжении генеральной линии на оказание всяческой поддержки, накачивание оружием Украины», — подчеркнул Песков.

В то же время он обратил внимание, что избрание Трампа вызвало беспокойство у европейских политиков.

«Будем наблюдать», — добавил пресс-секретарь.

11 ноября Шольц дал интервью для телеканала ARD. Во время беседы глава немецкого правительства заявил, что «подходящее время» для его телефонного разговора с Путиным наступит уже скоро.

Ранее журналисты узнали о телефонном разговоре Шольца и Трампа.