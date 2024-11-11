В Германии могут поставить вопрос о вотуме доверия кабмину

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил, что до 25 декабря может вынести на обсуждение бундестага вопрос о вотуме доверия своему правительству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

«Для меня вообще не проблема поставить вопрос доверия до Рождества, если все согласятся», — сказал Шольц.

Накануне стало известно, что по результатам опроса, проведенного исследовательским институтом INSA, более половины граждан Германии поддерживают идею проведения досрочных выборов после распада правящей коалиции.

3 ноября Шольц провел экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Темой обсуждения стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса.

Ранее в Германии связали правительственный кризис с конфликтом на Украине.