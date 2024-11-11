Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии могут поставить вопрос о вотуме доверия кабмину

Шольц не исключил, что поставит в бундестаге вопрос о вотуме доверия кабмину

close
URS FLUEELER/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил, что до 25 декабря может вынести на обсуждение бундестага вопрос о вотуме доверия своему правительству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

«Для меня вообще не проблема поставить вопрос доверия до Рождества, если все согласятся», — сказал Шольц.

Накануне стало известно, что по результатам опроса, проведенного исследовательским институтом INSA, более половины граждан Германии поддерживают идею проведения досрочных выборов после распада правящей коалиции.

3 ноября Шольц провел экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Темой обсуждения стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса.

Ранее в Германии связали правительственный кризис с конфликтом на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами