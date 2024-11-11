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Вучич заявил, что Сербия больше всех в Европе поддерживала Трампа

Вучич: Сербия поддерживала Трампа на выборах больше всех в Европе

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Darko Vojinovic/AP

Сербия оказывала поддержку Дональду Трампу на выборах главы государства в США больше, чем остальные европейские страны. Об этом сообщил лидер республики Александар Вучич на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я выразил надежду, что он (Дональд Трамп. — «Газета.Ru») посетит Сербию, поскольку Сербия была страной, где поддержка Трампа на выборах была наибольшей в Европе», — поделился он деталями телефонного разговора с избранным президентом США.

Вучич рассказал, что Трамп «прекрасно осведомлен о многих вещах», которые касаются республики. По словам президента Сербии, он заверил будущего главу Белого дома в намерении развивать сотрудничество между двумя государствами.

«Разговор был отличным, теплым и, я бы сказал, очень содержательным», — подчеркнул Вучич.

6 ноября сербский лидер выразил надежду, что Трамп поспособствует завершению российско-украинского конфликта. По мнению Вучича, Трамп будет предлагать и искать выход из сложившейся ситуации.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в Сербии назвали Вучича следующей целью после покушений на Трампа и Фицо.

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