Шольц не позвонил Трампу после победы на выборах

Немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью каналу ARD заявил, что поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

«Я поздравил его с победой на выборах, но мы пока не проводили телефонный разговор», — сказал канцлер.

Он добавил, что работа по организации звонка уже идет.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Шольц рассказал, что должна делать Европа после победы Трампа.