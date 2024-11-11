На Украине заявили, что не знали заранее о телефонном разговоре Трампа с Путиным

Украинские власти не были заранее проинформированы о якобы состоявшемся телефонном разговоре победившего на выборах в США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий, передает Reuters.

«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности», — заявил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства.

По словам Тихого, Украина не могла поддержать проведение звонка или высказаться против него.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что Владимир Путин и одержавший победу Дональд Трамп 7 ноября провели телефонный разговор и обсудили конфликт на Украине. По данным издания, темой обсуждения стали достижение мира в Европе. Кроме того, избранный президент США выразил заинтересованность в последующих беседах и скорейшем разрешении конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трампу предрекли судьбу экс-президента США Кеннеди при попытке решить украинский конфликт.