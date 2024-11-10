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В Мали оценили сотрудничество с Россией в области безопасности

Глава МИД Мали: сотрудничество с Россией в области безопасности идет хорошо

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esfera/Shutterstock/FOTODOM

Глава МИД Мали Абдулай Диоп рассказал РИА Новости, что сотрудничество с Россией в области безопасности идет хорошо и помогает военному потенциалу республики.

«Мы верим, что оно сможет продолжаться, чтобы мы могли продолжать работать. Но у нас есть не только Россия, я думаю, есть Китай, есть Турция, есть много других стран», — сказал глава малийского дипведомства.

Он отметил, что Россия является партнером его страны, и ее поддержка дает республике обладание военным потенциалом, который позволяет национальным армиям Мали, Буркина и Нигера защищать суверенитет и сохранять территориальную целостность.

Накануне Диоп заявил, что террористы на севере Мали подтвердили свое сотрудничество с Украиной. Глава МИД сообщил, что это вызывает у властей республики серьезную обеспокоенность. Он отметил, что Мали, Буркина-Фасо и Нигер уже направили обращение в Совет Безопасности ООН с призывом к Украине взять на себя ответственность.

Ранее в МИД России заявили о намерении содействовать Африке в борьбе с терроризмом.

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