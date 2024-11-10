Уганда рассматривает предложение по БРИКС

Уганда получила приглашение стать страной — партнером БРИКС, в данный момент она рассматривает его. Об этом РИА Новости сообщил глава министерства иностранных дел Уганды Абубакер Джедже Одонго.

«Получил это приглашение примерно три дня назад. Сейчас мы проходим все необходимые процедуры, чтобы определить, примем ли мы это приглашение», — сказал Одонго.

9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поддержала Уганду в качестве страны — партнера БРИКС. Встреча Лаврова с министром иностранных дел Республики Уганда Абубакером Одонго состоялась в Сириусе.

24 октября стало известно, что по итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус стран — партнеров объединения. Партнерами БРИКС стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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