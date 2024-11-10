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В США дали прогноз по контролю республиканцев над палатой представителей

DDHQ: республиканцы, скорее всего, сохранят контроль над палатой представителей

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Depositphotos

Республиканская партия с вероятностью более 80% сохранит контроль над палатой представителей США. Такой прогноз дал американский портал DDHQ.

В текущем созыве республиканцы получили 220 мест из 435. Демократы — 212. Три места остаются вакантными. По данным аналитиков, республиканцы сохранят контроль над палатой представителей с вероятностью 81,8%. Шансы демократов оцениваются в 18,2%.

Согласно прогнозу портала, республиканцы в новом созыве гарантировали себе уже 216 мест, а демократы — 208. Для контроля нижней палатой конгресса требуется 218 мандатов. На текущий момент неизвестно, кому достанутся оставшиеся 11 мест, однако аналитики считают, что Республиканская партия в конечном итоге заберет 220 мандатов, а Демократическая — 215.

7 ноября портал Axios сообщил, что в Демократической партии США начали «выцарапывать друг другу глаза» и искать виноватых в проигрыше Камалы Харрис на выборах. По словам журналистов, демократы «подавлены и шокированы» решительным поражением Белого дома и сената, большинство в котором по итогам выборов получили республиканцы.

Ранее Захарова назвала «адом» переизбрание Пелоси в палату представителей.

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Выборы в США - 2024
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