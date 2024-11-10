Лидер турок-киприотов высказался о возобновлении переговоров по Кипру

В настоящее время нет основы для возобновления переговорного процесса по урегулированию ситуации на Кипре. Об этом заявил глава турецкой общины острова Эрсин Татар, передает газета Kibris.

Политик отметил, что для начала переговорного процесса надо выполнить ряд условий.

«Мы можем добиться этого с помощью инициатив, которые представляют собой [вывод северной части Кипра из изоляции и предоставление ей права на] прямую торговлю, прямое авиасообщение [с внешним миром] и прямые [политические] контакты», — сказал Татар.

Лидер общины добавил, что «на Кипре есть два государства и два народа». По его словам, Турецкая республика Северного Кипра является «выражением независимости и свободы турок-киприотов».

В декабре прошлого года Татар обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой изучить вопрос о прямых отношениях между Россией и самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК). Он отметил, что хотел бы попросить власти страны и народ пересмотреть политику по отношению к острову.

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