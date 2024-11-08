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Кулеба «едва не послал» коллегу из Латинской Америки

Кулеба едва не послал главу МИД из Латинской Америки за фразу о поставках оружия

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Murad Sezer/Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба едва не послал главу МИД из страны Латинской Америки за фразу о поставках оружия Киеву. Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».

Кулеба отметил, что у него был разговор с министром иностранных дел «одной латиноамериканской страны», во время которого он «едва не послал» коллегу.

Экс-министр подчеркнул, что раздражение у него вызвала фраза собеседника о необходимости прекратить поставки оружия Украине, чтобы урегулировать конфликт с российской стороной. Кулеба добавил, что его латиноамериканский коллега в рамках встречи призвал найти взаимопонимание с Москвой.

Бывший украинский министр добавил, что за время работы во внешнеполитическом ведомстве у него было три подобных встречи. Он добавил, что в государствах Азии, Африки и Латинской Америки конфликт на российско-украинский конфликт видят иначе, чем на Западе.

До этого Кулеба заявил, что конфликт Украины с Россией невозможно было предотвратить, только отсрочить.

Ранее Кулеба заявил, что украинские чиновники будут пить успокоительное из-за действий Трампа.

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