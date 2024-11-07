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Путин опроверг риторику Запада о конфликте «всех со всеми»

Путин: сегодня мировое меньшинство борется за сохранение доминирования

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Современный мир демонстрирует борьбу меньшинства за сохранение доминирования, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Мы видим конфликт между подавляющей частью населения планеты и <…> мировым меньшинством», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что монополия США и Евросоюза находится под угрозой, более того, она наносит вред им самим, потому что, как известно, любая монополия рано или поздно заканчивается. По словам Путина, в настоящее время не идет конфликт «всех со всеми», это конкретное обострение отношений большинства населения планеты, выступающего за равноправие,

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ему с современниками выпало жить в эпоху кардинальных перемен. Глава государства еще раз повторил, что никогда не говорит: «Кто не с нами, тот против нас». Он отметил, что Россия не хочет никого учить и навязывать свое мировоззрение.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.

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